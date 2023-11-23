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Назван клуб РПЛ с лучшими болельщиками

Тренер Побегалов заявил, что у «Балтики» лучшая поддержка среди команд РПЛ

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» в комментарии Legalbet выразил мнение, что у калининградской «Балтики» лучшая поддержка среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У какого клуба РПЛ лучшие болельщики? «Спартаку» будет нелегко в Калининграде. Уверен, там будет полный стадион. «Балтика» всегда отличалась своими фанатами и умением болеть. В 70-е годы я учился в Смоленске и приезжал на «Балтику», обращал внимание, как они поддерживали свою команду.

У болельщиков «Балтики» уже тогда был европейский стиль. У них были песни, флаги, мне понравилась атмосфера тех лет. «Балтика» спустя годы сохранила своих активных, преданных фанатов. Там болельщик действительно 12-й игрок не на словах, а на деле. Сейчас еще на новом стадионе акустика хорошая», — заявил специалист.

25 ноября «Балтика» на своем поле сыграет с московским «Спартаком» в рамках 16-го тура чемпионата России. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.45 по московскому времени.

После 15 туров РПЛ красно-белые набрали 24 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Калининградский клуб с12 баллами расположился на 14-й строчке.

Ранее израильский футболист отказался от перехода в ЦСКА.

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