Украинский футболист жестко отреагировал на слухи о проблемах с партнерами в «Валенсии»

Нападающий сборной Украины и «Валенсии» Роман Яремчук в социальных сетях жестко высказался под новостью о проблемах с адаптацией в испанском клубе, о которых ранее написали местные СМИ.

«Что за глупости вы пишете? Если я играю плохо, это не значит, что у меня проблемы в коллективе, никогда таких не было… Уже просто напишите «Яремчук — дно». К сожалению, это все, что вы можете сделать!» — написал Яремчук.

Яремчук стал игроком «Валенсии» в сентябре 2023 года. В текущем сезоне украинский форвард принял участие в семи из 13 матчей чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями.

Нападающий принадлежит «Брюгге» и выступает за «Валенсию» на правах аренды. Контракт с бельгийской командой рассчитан до 2026 года.

Яремчук также известен по выступлениям за португальскую «Бенфику», бельгийский «Гент» и киевское «Динамо», воспитанником которого он является. С 2018 года нападающий вызывается в сборную Украины. Всего он провел за национальную команду 46 матчей, забив 13 мячей.

Ранее иностранный тренер пожелал футболисту «Зенита» перейти в «Манчестер Юнайтед».