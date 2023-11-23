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Названо имя тренера, способного сменить Карпина в сборной России

Экс-футболист Деменко считает, что Черчесов может сменить Карпина в сборной РФ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о будущем Валерия Карпина в сборной России, передает «Vprognoze.ru».

«Если он захочет уйти, то я не думаю, что кто-то будет какие-то вопросы ставить. В сборную могут предложить и Осинькину, или тому же Черчесову, или другим специалистам, которые хотят работать», — сказал Деменко.

20 ноября сборная России сыграла с Кубой. Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов, причем все восемь голов оформили разные игроки. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Александра Головина похвалили за то, что он «не валяет дурака» в сборной России.

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