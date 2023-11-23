В CAS передано дело о несоответствии РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило на своем сайте, что передало в Спортивный арбитражный суд (CAS) дело о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

В сентябре 2023 года исполком WADA постановил, что РУСАДА до сих пор не соответствует кодексу и требованиям восстановления в статусе. РУСАДА 13 октября заявило о несогласии с постановлением.

Решение WADA не сможет вступить в силу до вердикта CAS.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли на заседании совета директоров организации, которое прошло 17 ноября в канадском Монреале, заявил, что Россия не должна проводить Всемирные игры дружбы — 2024, которые запланированы спустя месяц по окончании Олимпийских игр в Париже. Чиновник отметил, что предстоящие соревнования не будут иметь ничего общего с мировым спортом.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее главу МОК Томаса Баха назвали лжецом.