Израильский футболист отказался от перехода в ЦСКА

Футболист израильского «Маккаби» из Тель-Авива Дор Тургеман отказался от перехода в московский ЦСКА, передает Porte.pt.

Также на игрока претендуют французский «Реймс» и лиссабонская «Бенфика». С лета 2022 года Тургеман провел за «Маккаби» 11 матчей, забив три мяча.

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», набрав 32 очка, продолжает удерживать лидерство в чемпионате. В минувшем туре подопечные Владимира Ивича сыграли вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1. Голами отметились Эдуард Сперцян и Матео Кассьерра. Сине-бело-голубые идут вторыми и имеют на два очка меньше. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», набрав 25 очков. Самарские «Крылья Советов» и столичный ЦСКА уступают бело-голубым по дополнительным показателям. Шестым идет московский «Спартак» (24). Столько же очков имеет «Локомотив».

Ранее экс-игрок ЦСКА Милош Красич выразил надежду, что армейцы выиграют медали РПЛ.