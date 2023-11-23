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Легенда «Спартака» считает, что Абаскаль должен остаться в команде

Экс-футболист «Спартака» Тихонов считает, что Абаскаль должен остаться в команде

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что Гильермо Абаскаль должен остаться на посту главного тренера красно-белых, передает «Матч ТВ».

«Для меня, пускай Абаскаль работает. Хоть со мной многие друзья и не согласны. От меня это странно слышать? Допустим, взять игру с «Ростовом», довольно неплохо. Видно, что получается. Видно, что хочет тренер», — сказал Тихонов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Поединок состоится 25 ноября.

Ранее Абаскаля не включили в десятку лучших тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ).

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