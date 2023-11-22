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Российским футболистам посоветовали не спешить с отъездом в Европу

Экс-футболист Тетрадзе посоветовал россиянам не спешить с отъездом в Европу

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Экс-футболист сборной России Омари Тетрадзе прокомментировал заявление наставника национальной команды Валерия Карпина, который посоветовал отеччественным футболистам уезжать в Европу. Слова Тетрадзе передает «Чемпионат».

«Я бы советовал ребятам 17-18-19 лет, мечтающим о Европе, не спешить. Лучше сперва здесь заиграть, проявить себя, стать лидером. После этого ему намного легче будет в Европе. А если ты в 20 лет уезжаешь и сидишь на скамейке, никакого развития не будет — только деградация», — сказал Тетрадзе.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из РПЛ уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Регулярно из этих игроков выступают лишь Головин и Кузяев. Захаян после переезда в Испанию так и не стал футболистом стартового состава, а Миранчук после возвращения из «Торино», где он играл на правах аренды, редко выходит на поле в составе «Аталанты».

Ранее экс-футболист «Челси» заявил, что российские игроки не востребованы в Европе.

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