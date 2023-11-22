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Акинфеев заявил, что сделал предложение жене, когда она мыла посуду

Вратарь ЦСКА Акинфеев сделал предложение будущей жене, когда она мыла посуду

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Sergio Perez/Reuters

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что сделал предложение своей будущей супруге Екатерине, когда она мыла посуду. Слова Акинфеева передает «Спорт-Экспресс».

«Я купил кольцо и дней пять ходил и не понимал, как это сделать. Дождался 12 ночи шестого дня и решился. Она мыла посуду, я в 12 ночи постучал по плечу, она в перчатках, я вот так ей кольцо. Считаю, это суперромантика была», — сказал Акинфеев.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 751 матч за красно-синих, 314 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее Акинфеев назвал условие, при котором расторгнет контракт с ЦСКА.

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