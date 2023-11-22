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«Манчестер Юнайтед» интересуется футболистом «Зенита»

El.kz: футболистом «Зенита» Нуралы Алипом интересуется «Манчестер Юнайтед»

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) интересуется защитником петербургского «Зенита» и национальной команды Казахстана Нуралы Алипом. Об этом сообщает El.kz.

По данным издания, английский клуб впечатлен выступлением Алипа за сборную Казахстана в отборе на Евро-2024. Отмечается, что защитник сначала может перейти в чемпионат Турции, который станет посредником сделки, так как англичане не могут отправить деньги в Россию из-за западных санкций.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Алип принял участие в 13 матчах, в которых не отметился результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет €2 млн. Алип выступает за «Зенит» января 2023 года. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. До этого футболист выступал за казахстанский «Кайрат».

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана не смогла напрямую выйти на Евро-2024.

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