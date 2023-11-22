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Чемпион рассказал, как не повредить бронхи во время пробежки зимой на улице

Чемпион-легкоатлет Саранцев: зимой на пробежке надо дышать небольшими глотками

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Вице-чемпион Самарской и Сахалинской областей по легкой атлетике и эксперт Спортмастер PRО Дмитрий Саранцев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о различных техниках дыхания во время пробежки.

«Неправильного дыхания во время бега не существует. Да, есть различные техники дыхания при беге — например, на три шага — два вдоха и один выдох.

Но на самом деле со временем ваш организм и дыхательная система будут работать автоматически. Мы можем вдыхать и выдыхать не только носом, но и ртом. Чем больше путей поглощения кислорода, тем легче вашему организму и мышцам. Это лучше, чем фокусировать внимание на том, сколько вдохов и выдохов носом или ртом нужно сделать на каждом шаге.

Конечно, бывают нюансы — например, бег в холодную зимнюю погоду. Тут рекомендация такая: дышать небольшими глотками, чтобы не дать холодному воздуху глубоко проникнуть в бронхи. Но и в этом случае чаще используют баф и трубы, так как, проходя через них, воздух становится теплее. А если вы все-таки боитесь простудиться на зимней пробежке, то можно выбрать крытый манеж для тренировок: там всегда комфортная для тренировок температура», — сказал Саранцев.

Ранее чемпион-легкоатлет назвал главную причину травм во время пробежек.

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