Сборная России может сыграть с командой – участницей чемпионата мира — 2022

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас рассказал, что национальная команда его страны может провести контрольный матч со сборной России. Слова посла передает РИА Новости.

«Думаю, что в следующем году возможен матч между сборными России и Мексики, многое будет зависеть от федераций. Мы знаем, что на данный момент политика влияет на спортивные соревнования. В Мексике мы также выступаем против политизации спорта. Будем надеяться, что у нас будет возможность проведения игры», — сказал Мехиас.

20 ноября сборная России разгромила команду Кубы. Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов, причем все восемь голов оформили разные игроки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стало известно, в чем заключалась мотивация сборной России в матче с Кубой.