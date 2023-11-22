Чемпион объяснил, почему бегать на улице намного полезнее, чем на дорожке в зале

Вице-чемпион Самарской и Сахалинской областей по легкой атлетике и эксперт Спортмастер PRО Дмитрий Саранцев в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию о том, что бегать на дорожке в зале полезнее, чем на улице, поскольку при этом якобы меньше травмируется нога спортсмена.

«Я всегда советую бегать на свежем воздухе. Как минимум это полезнее и эффективнее, так как тренировка в зале проходит в закрытом помещении с меньшим содержанием кислорода и менее комфортным климатом в целом. Да и беговая дорожка — это лишь имитация бега, поскольку не дает задействовать все мышцы, которые мы используем при естественном беге на улице», — сказал Саранцев.

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