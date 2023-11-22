Экс-футболист «Челси» заявил, что российские игроки не востребованы в Европе

Бывший футболист сборной России, ЦСКА и «Челси» Юрий Жирков заявил, что в Европе нет большого спроса на российских футболистов. Слова Жиркова передает ТАСС.

«У Далера Кузяева была мечта попробовать свои силы в Европе, вот он и поехал в «Гавр». Если у других игроков будут появляться стопроцентные предложения, то можно попробовать. Но так, чтобы все футболисты взяли и уехали… Многие там в принципе и не нужны», — сказал Жирков.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из РПЛ уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

В сборной России Жирков стал бронзовым призером чемпионата Европы — 2008. Он выступал за национальную команду с 2005 по 2021 год, провел 105 матчей и забил два мяча.

В России экс-футболист выступал за ЦСКА, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки». Он пять раз выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок и шесть раз — Суперкубок страны.

Жирков также выступал за «Челси» — с 2009 по 2011 год. За это время он провел 49 матчей, в которых забил один мяч. В составе лондонского клуба он становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее были названы три футболиста РПЛ, которые, скорее всего, уедут в Европу.