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Призер Игр по фигурному катанию заявил, что получает третье высшее образование

Фигурист Морозов рассказал, что получает третье высшее образование

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Фигурист Владимир Морозов, который является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине — 2022 в паре с Евгенией Тарасовой, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о своих планах на ближайшее будущее после завершения карьеры.

«Сейчас мы оба с Женей учимся, я получаю третье высшее образование. Планов очень много. Как только я начну их реализовывать, вы обязательно об этом узнаете», — заявил Морозов.

Также фигурист рассказал, на каких ледовых шоу можно будет увидеть его в ближайшее время.

«Мы будем выступать 17 декабря на юбилейном шоу Ильи Авербуха в честь его 50-летия, 23 декабря будем кататься в спектакле Татьяны Навки «История любви Шахерезады» в Казахстане, в городе Алматы, а с 27 декабря по 7 января вы также сможете увидеть нас в Санкт-Петербурге в том же ледовом шоу про Шахерезаду», — рассказал Морозов.

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