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В МИД указали на недостаток резолюции ООН по олимпийскому перемирию

Захарова: в резолюции ООН по олимпийскому перемирию не включили предложение РФ

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение Генеральной Ассамблеи ООН поддержать резолюцию об олимпийском перемирии на период Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«К сожалению, в резолюции нет важной части, которую предлагала включить Россия — положения о запрете дискриминации в спорте. Без отказа от сегрегации спортсменов по политическому, национальному, религиозному признаку, цели и задачи мирового спорта искажаются и извращаются», — сказала Захарова.

21 ноября Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

На 2024 год в России намечено проведение Игр дружбы.

Ранее главу МОК Баха назвали лжецом из-за заявления на фоне отстранения России.

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