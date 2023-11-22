Дзагоев рассказал, как отказал «Спартаку»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна признался, что «Спартак» хотел его переманить.

«Меня «Спартак» хотел? Да. Что если ты скажешь да, мы начинаем переговоры, выкупаем твой контракт. «Спартаку» я сразу сказал: «Нет. Это точно». Насчет «Анжи» тоже были разговоры, но в конечном итоге прям больших сомнений у меня не было. Если тебе такие суммы бьют-бьют, то ты нет-нет, но подумываешь. Но тоже дальше не пошло», — сказал Дзагоев.

21 ноября Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом полузащитника стала «Ламия», которая выступает в чемпионате Греции. За команду он провел два матча, отыграв 14 минут.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года.

Всего на клубном уровне он провел 435 матчей на клубном уровне, забил 89 голов и сделал 95 передач. В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей. В составе национальной команды полузащитник принимал участие в чемпионате Европы — 2012, чемпионатах мира 2014 и 2018 года.

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