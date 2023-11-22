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Дзагоев рассказал о «терках» с ЦСКА

Дзагоев рассказал о конфликте в ЦСКА по поводу контракта

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Артур Лебедев/РИА Новости

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал о деталях последнего контракта с красно-синими.

«Договор такой, что суммы так расписаны, что, если я играю, то зарплата само собой становится другая. Если я не играю, зарплата становится минимальной.

Суммы я не буду называть. Да, шел подсчет минут. Я считал изначально по-другому, а на самом деле контракт подразумевался по-другому. И тут у нас, конечно, были терки. Тут у нас шел конфликт. Я говорю: «Я не играю не из-за того, что я проигрываю конкуренцию, а из-за того, что тренер так решил», — сказал Дзагоев.

21 ноября Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом полузащитника стала «Ламия», которая выступает в чемпионате Греции. За команду он провел два матча, отыграв 14 минут.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года.

Всего на клубном уровне он провел 435 матчей на клубном уровне, забил 89 голов и сделал 95 передач. В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей.

Ранее были названы причины, которые не дали Дзагоеву реализовать потенциал.

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