Овечкин ушел с тренировки спустя несколько минут после ее начала

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ушел с последней тренировки своей команды. Об этом сообщает в своих социальных сетях журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.

«Алекс Овечкин покинул тренировку через несколько минут после ее начала. Непонятно почему. Отъехал самостоятельно и направился в раздевалку», — написал Эль-Башир.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 15 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб.

В последней игре «Кэпиталз» одержал победу над «Коламбусом» со счетом 4:3. Овечкин отметился заброшенной шайбой. «Вашингтон» после игры с «Блю Джекетс» продлил свою победную серию до четырех побед подряд. Команда идет шестой в Восточной конференции. Следующий матч у подопечных Спенсера Карбери с «Баффало». Игра состоится 23 ноября.

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