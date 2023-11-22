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«Мы видели, как полиция избивала людей»: Месси о скандальном матче с Бразилией

Капитан сборной Аргентины Месси объяснил решение увести команду с поля

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал беспорядки на стадионе перед матчем отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Бразилии, а также рассказал, почему аргентинцы все же решили сыграть встречу. Его слова приводит AS.

«Мы видели, как полиция избивала людей, на трибунах были наши семьи. Такой же инцидент случился на финале Кубка Либертадорес. Футболисты больше переживали за то, что происходило на трибунах, не были сосредоточены на том, чтобы продолжить игру. Мы все-таки сыграли, чтобы сделать ситуацию более спокойной», — заявил Месси после игры.

Поединок должен был начаться в 03:30 по московскому времени на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Однако стартовый свисток был отложен из-за беспорядков, которые вспыхнули на арене — на трибунах началась драка болельщиков. Месси увел свою команду с поля, однако через полчаса аргентинские футболисты вернулись на поле.

Игра началась на полчаса раньше заявленного времени и завершилась победой Аргентины со счетом 1:0.

Ранее стало известно, что сказал Месси игроку сборной Бразилии во время конфликта.

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