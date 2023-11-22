Главу МОК Баха назвали лжецом из-за заявления на фоне отстранения России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что нынешний глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах войдет в историю как разрушитель олимпийского движения. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Бах просто-напросто рекомендовал всем международным федерациям отстранить всех российских спортсменов по всем видам спорта. А теперь он лживо, лицемерно заявляет, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств. Но это же очевидно, что он лицемер и обыкновенный лжец», — заявил Васильев.

Бах заявил, что атлеты не несут ответственность за действия своих правительств и национальных олимпийских комитетов.

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли на заседании совета директоров организации, которое прошло 17 ноября в канадском Монреале, заявил, что Россия не должна проводить Всемирные игры дружбы — 2024, которые запланированы спустя месяц по окончании Олимпийских игр в Париже. Чиновник отметил, что предстоящие соревнования не будут иметь ничего общего с мировым спортом. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег атлетов от участия в Играх дружбы, заявив, что они противоречат олимпийским ценностям и единству олимпийской семьи.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее МОК обвинили в двойных стандартах из-за заявления на фоне отстранения России.