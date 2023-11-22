Месси поругался с игроком сборной Бразилии перед матчем отбора ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси на повторной разминке перед матчем отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Бразилии поругался с игроком соперника Родриго. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Поединок должен был начаться в 03:30 по московскому времени на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Однако стартовый свисток был отложен из-за беспорядков, которые вспыхнули на арене — на трибунах началась драка болельщиков. Месси увел свою команду с поля, однако через полчаса аргентинские футболисты вернулись на поле.

Именно после возвращения произошел конфликт между Месси и Родриго, игроки о чем-то поговорили на повышенных тонах.

Стартовый свисток прозвучал 04:00 по московскому времени. В матче уже закончился первый тайм, счет пока не открыт.

После пяти туров Аргентина лидирует в турнире с 12 очками. Бразилия занимает пятую позицию с семью очками.

В прошлом туре аргентинцы со счетом 0:2 проиграли Уругваю. Для Аргентины это поражение стало первым с 22 ноября 2022 года — тогда в первом туре группового этапа финального турнира чемпионата мира — 2022 аргентинские футболисты проиграли Саудовской Аравии (1:2). Однако дальше команда не уступала на протяжении 14 матчей.

Ранее Месси объяснил первое поражение сборной Аргентины за год.