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МОК обвинили в двойных стандартах из-за заявления на фоне отстранения России

Чемпионка Игр Журова заявила о двойных стандартах МОК

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Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о словах главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха про то, что атлеты не несут ответственность за действия своих правительств и национальных олимпийских комитетов, и заявила, что подобные высказывания относятся ко всем, кроме России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Получается, у одних стран (спортсмены) несут ответственность за правительство, а у других — нет, по мнению МОК. Как это называется? Другие страны начинают бойкотировать, возмущаться. И мы не можем участвовать в соревнованиях, потому что другие не хотят там видеть русских. Что это? Не что иное, как национализм и двойные стандарты в любом случае», — заявила Журова.

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли на заседании совета директоров организации, которое прошло 17 ноября в канадском Монреале, заявил, что Россия не должна проводить Всемирные игры дружбы — 2024, которые запланированы спустя месяц по окончании Олимпийских игр в Париже. Чиновник отметил, что предстоящие соревнования не будут иметь ничего общего с мировым спортом. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег атлетов от участия в Играх дружбы, заявив, что они противоречат олимпийским ценностям и единству олимпийской семьи.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее в МОК высказались о санкциях за участие в Играх дружбы.

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