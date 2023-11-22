«Не несут ответственность за правительство»: МОК сделал заявление на фоне ситуации с Россией

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортсмены не несут ответственность за действия своих правительств и национальных олимпийских комитетов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Один из аспектов отсутствия дискриминации заключается в том, что атлеты не могут нести ответственность за действия своих правительств или национальных олимпийских комитетов. Все атлеты, которые квалифицировались на соревнования и соблюдают правила олимпийского движения, должны иметь право участвовать в международных соревнованиях», — сказал Бах во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью‑Йорке.

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли на заседании совета директоров организации, которое прошло 17 ноября в канадском Монреале, заявил, что Россия не должна проводить Всемирные игры дружбы — 2024, которые запланированы спустя месяц по окончании Олимпийских игр в Париже. Чиновник отметил, что предстоящие соревнования не будут иметь ничего общего с мировым спортом. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег атлетов от участия в Играх дружбы, заявив, что они противоречат олимпийским ценностям и единству олимпийской семьи.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее в МОК высказались о санкциях за участие в Играх дружбы.