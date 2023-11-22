Тарасова назвала идиотизмом попытки исключить Россию из мирового хоккея

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова критично высказалась об информации, согласно которой сборная России по хоккею пропустит Кубок мира в 2025 году. Ее слова приводит «РБ Спорт».

«Кубок мира по хоккею пройдет без России? Конечно, это безобразие. Хоккей — наш национальный вид спорта. Попытки исключить Россию из мирового хоккея — идиотизм в чистом виде», — заявила Тарасова.

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что российские игроки, скорее всего, не примут участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года. В сентябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига совместно с NHLPA собираются провести Кубок мира в 2025 году. Отмечается, что в международном турнире примут участие сборные Канады, Швеции, Финляндии и США. Организаторы хотят провести игры в Европе.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее известный тренер выразил уверенность, что Россию попросят вернуться на международные турниры.