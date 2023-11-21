Девушка-боец опубликовала фото в кофте с декольте

Американская девушка-боец Пейдж Ванзант опубликовала в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке Ванзант позирует в кофте с декольте и джинсах.

Ванзант дебютировала в смешанных единоборствах (MMA) 30 июня 2012 года, одолев американку Джордан Николь Газа. Тот поединок завершился раздельным решением судей.

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американская спортсменка провела первый поединок 5 сентября 2015 года, одержав победу над Алекс Чемберс. Бой был завершен досрочно на второй минуте третьего раунда, когда Ванзант провела рычаг локтя.

В последний раз Ванзант дралась в рамках UFC 12 июля 2020 года. Тогда она проиграла представительнице Бразилии Аманде Рибас. Всего на счету Ванзант восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

12 августа 2020 года Ванзант подписала контракт с американским промоушеном боев на голых кулаках Bare Knuckle FC.

В сентябре 2023 года Ванзант заявила в подкасте Only Stans, что за день на OnlyFans заработала больше, чем в единоборствах.

Ранее известная фанатка сборной Хорватии показала часть груди в глубоком декольте.