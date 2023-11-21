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Бразильский футболист заявил, что Дзюба мог бы играть в «Реале» или «Барселоне»

Экс-игрок «Локомотива» Родолфо: Дзюба мог бы выступать в «Реале» или «Барселоне»

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Бывший защитник московского «Локомотива» Родолфо заявил, что форвард красно-зеленых Артем Дзюба мог бы заиграть в мадридском «Реале» или каталонской «Барселоне», передает «РБ Спорт».

«Артем смог бы играть за большие клубы Испании — мадридский «Реал» или «Барселону», например», — сказал Родолфо.

Дзюба выступал в Турции за «Адану Демирспор» с августа по ноябрь 2022 года. Затем форвард некоторое время находился без команды. Весной 2023 года он подписал контракт с «Локомотивом».

В новом сезоне Дзюба сыграл 13 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 25 ноября.

Ранее тренер зарубежного клуба отказался брать Дзюбу в свою команду.

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