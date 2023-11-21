В МОК высказались о санкциях за участие в Играх дружбы

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что пока преждевременно говорить о санкциях к спортсменам, которые могут принять участие в Играх дружбы, передает ТАСС.

«Мы слышали о планах о проведении этих Игр дружбы от российского президента и правительства. МОК, как и WADA, выразил свою позицию четко. Однако еще ничего не решено. Преждевременно говорить о последствиях. Все вопросы остаются открытыми», — сказал Бах.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее главу МОК упрекнули в подчинении Западу.