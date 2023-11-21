Экс-футболист «Зенита» может продолжить карьеру в АПЛ

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Малком, выступающий сейчас за саудовский «Аль-Хиляль», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает журналист Экрем Конур в своих социальных сетях.

В услугах бразильца заинтересованы несколько английских клубов. Переход может случиться в январе 2024 года, но «Аль-Хиляль» не планирует продавать игрока.

3 августа «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Игрок уже дебютировал за новый клуб, провел четыре игры (5+1). Сумма сделки составила €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24. Эта продажа стала самой дорогой в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

Малком перебрался в клуб с берегов Невы в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны.

В следующем матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Хазмом». Встреча состоится 25 ноября.

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