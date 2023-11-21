Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист «Зенита» может продолжить карьеру в АПЛ

Журналист Конур: экс-форвард «Зенита» Малком может продолжить карьеру в АПЛ

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Малком, выступающий сейчас за саудовский «Аль-Хиляль», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает журналист Экрем Конур в своих социальных сетях.

В услугах бразильца заинтересованы несколько английских клубов. Переход может случиться в январе 2024 года, но «Аль-Хиляль» не планирует продавать игрока.

3 августа «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Игрок уже дебютировал за новый клуб, провел четыре игры (5+1). Сумма сделки составила €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24. Эта продажа стала самой дорогой в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

Малком перебрался в клуб с берегов Невы в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны.

В следующем матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Хазмом». Встреча состоится 25 ноября.

Ранее экс-футболист «Спартака» назвал топ-3 бразильцев в истории чемпионата России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий