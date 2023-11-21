В РФС назвали нелогичным количество игроков «Зенита» в сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов признался, что считает нелогичным вызов в сборную России только двух игроков петербургского «Зенита» — полузащитника Андрея Мостового и нападающего Ивана Сергеева. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это скорее вопрос к главному тренеру, который по совокупности обстоятельств, в том числе формы игроков, принимает решение о вызове тех или иных футболистов в команду. Тем не менее, по формальным признакам я соглашусь — как-то нелогично. «Краснодар» и «Зенит» — лидеры», — заявил Митрофанов.

20 ноября сборная России сыграла с Кубой. Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Юрий Жирков вспомнил, как провозил кальян в сборную России.