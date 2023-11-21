Экс-игрок ЦСКА Дзагоев объяснил решение закончить карьеру в 33 года

Футболист Алан Дзагоев объяснил, почему принял решение завершить профессиональную карьеру, заявив, что футбол на этом для него не заканчивается. Его слова приводит официальный сайт греческого клуба «Ламия», за который хавбек выступал последнее время.

«К сожалению, я провел всего два матча за «Ламию», а затем выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия. Мне дали спокойно восстановиться, но непосредственно перед возвращением в общую группу я потянул левую икроножную мышцу. За последние пять лет я страдал от множества ушибов, и именно поэтому я так внезапно принял это решение. Тогда я решил — хватит. Становится тяжело как морально, так и физически», — заявил Дзагоев.

33-летний Дзагоев перешел в греческую «Ламию» в конце сентября, дебютировал 21 октября и провел за команду всего две игры, после чего получил травму колена. Решение о завершении карьеры связано, в том числе, с частыми повреждениями.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года. Одной из причин, по которой «Рубин» отказался продлевать контракт с футболистом, стали частые мышечные травмы, которые получал Дзагоев.

Всего на клубном уровне он провел 435 матчей на клубном уровне, забил 89 голов и сделал 95 передач. В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей. В составе национальной команды полузащитник принимал участие в чемпионате Европы — 2012, чемпионатах мира 2014 и 2018 года.

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