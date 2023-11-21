Назван потенциальный соперник сборной России

Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре сообщил, что ведутся переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) по поводу проведения товарищеского матча со сборной России в 2024 году. Его слова приводит Sport24.

«На данный момент мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча между нашими сборными в мартовскую паузу следующего года. Рассматриваем варианты проведения игры как в Буркина-Фасо, так и в России», — сказал Траоре.

Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сборную России упрекнули в малом количестве голов после 8:0 с Кубой.