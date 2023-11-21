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Известная фанатка сборной Хорватии показала часть груди в глубоком декольте

Болельщица сборной Хорватии Кнолл выложила фото в черной блузке с декольте

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knolldoll/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Болельщица сборной Хорватии, модель Иванна Кнолл поделилась со своими подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новой фотографией в Stories, на которой она позирует у зеркала.

Модель одета полностью в черное: сверху на ней блузка с глубоким вырезом.

Кнолл получила известность после того, как в социальных сетях завирусились ее фотографии, где она присутствовала на матчах национальной сборной Хорватии на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Благодаря снимкам модель набрала в социальных сетях более 3 млн подписчиков и получила приглашение для участия в коммерческих съемках.

Сборная Хорватии на ЧМ-2022 выиграла бронзовые медали, повторив успех мирового первенства 1998 года. На чемпионате мира 2018 года, который прошел в России, хорваты дошли до финального матча, в котором проиграли национальной команде Франции со счетом 2:4. Этот результат является лучшим для хорватской сборной.

На чемпионатах Европы Хорватия никогда не выходила в 1/2 финала. В 1996 и 2008 годах хорваты выходили в четвертьфинал турнира.

Ранее Кнолл выложила фото в корсете.

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