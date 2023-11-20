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Норвежский лыжник надеется на скорое возвращение россиян на международные турниры

Норвежец Иверсен: надеюсь, что российские лыжники скоро смогут вернуться

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РИА Новости

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен признался, что россияне были единственными конкурентами его соотечественников на международной арене. Об этом он заявил Nettavisen.

«Очевидно, что им наверняка сложно мотивировать себя. Думаю, это отстранение очень негативно на них скажется.

В последние годы они были почти единственными нашими соперниками, поэтому неудивительно, что их отсутствие очень сильно сказывается на остроте конкуренции и на лыжных гонках как продукте.

Будем надеяться, что скоро воцарится мир, и они смогут вернуться», — сказал Иверсен.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона.

25 октября прошло заседание FIS, на котором члены организации пришли к мнению, что российские и белорусские атлеты будут отстранены от участия в Кубке мира по лыжным гонкам в сезоне-2023/24 .

Ранее Губерниев жестко раскритиковал FIS за продление недопуска российских лыжников.

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