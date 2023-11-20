Иностранный тренер заявил, что в России мало талантливых футболистов

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии Legalbet выразил мнение, что испанские клубы могут начать пристальнее следить за россиянами, если игрок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян хорошо проявит себя в этой стране.

«Если Захарян хорошо проявит себя в Испании, то это может способствовать тому, что за россиянами будут больше следить. В последние годы в Испании не было таких российских футболистов, как Карпин или Мостовой. Думаю, в российском футболе сейчас не так много талантов, на которых могут обратить внимание в Испании. Конечно, они есть, но нужно больше уделять внимания развитию игроков», — заявил специалист.

19 августа испанский «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Полузащитник дебютировал за новый клуб 25 августа в матче против «Лас-Пальмаса», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики». Российский футболист вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды, заменив Андера Барренечеа.

Ранее экс-футболист заявил, что российские игроки не нужны в Европе.