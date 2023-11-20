Жена Смолова выложила фото в топе

Блогер Карина Истомина, супруга футболиста московского «Динамо» Федора Смолова, опубликовала в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию в белом топе.

Смолов и Истомина поженились 5 июня 2023 года. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы. 15 ноября у пары родилась дочь.

Истомина в 2021 году рассказала о своей наркотической зависимости. Ей также диагностировали пограничное расстройство личности, о чем она сообщала в различных интервью.

В январе прошлого года Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 11 матчах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард забил четыре мяча (два с пенальти) и отдал одну голевую передачу.

В следующем матче чемпионата России «Динамо» на своем поле сыграет со столичным ЦСКА. Встреча пройдет 25 ноября, начало в 17:30 по московскому времени.

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