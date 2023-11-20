Экс-футболист сборной России: никому мы в Европе на фиг не нужны

Бывший полузащитник английского «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов в комментарии «РБ Спорт» поделился мнением об отъезде отечественных футболистов в Европу.

«Не знаю, что конкретно эти люди имели в виду. Всем повально уезжать с детских лет… Никому мы там на фиг не нужны. Делайте здесь свое дело, заработайте для страны репутацию, а дальше делайте, что хотите. Стартовые позиции все равно должны быть в России, страна должна быть в сердце. Здесь, сегодня тебя воспитывают, вкладывают силы тренеры, родители — отдай им должное», — заявил экс-футболист.

13 ноября бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил: «Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как».

В сентябре тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с Катаром заявил, что российским игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он объяснил свои слова тем, что не советовал покидать лигу всем, а его слова касаются только трансферов в топ-5 чемпионатов Европы.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из РПЛ уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Ранее иностранный тренер раскритиковал Березуцкого.