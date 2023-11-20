Мостовой заявил, что сборная России должна стереть Кубу в порошок

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой в комментарии «РБ Спорт» выразил мнение, что сборная России обязана обыграть Кубу в товарищеском матче в Волгограде.

«Если игроки сборной России не обыграют Кубу, то это будет позор. Никаких оправданий быть не может. Национальная команда России должна стереть в порошок соперников из Кубы, при всем к ним уважении.

У нас правая нога Головина стоит больше, чем вся их команда. Футболисты должны понимать, что они играют при поддержке домашних трибун и надо сделать все, чтобы болельщики остались довольны», — заявил экс-футболист.

Сборные России и Кубы сыграют 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Это будет пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее Тарпищев заявил, что сборная России должна «чесать» кубинцев.