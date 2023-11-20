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«Реал» нашел виновных в большом количестве травм футболистов

Журналист Бирланга заявил, что «Реал» обвиняет УЕФА и ФИФА в травмах игроков

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Руководство мадридского «Реала» возмутилось большим количеством травм футболистов команды во время перерыва на матчи национальных команд. Об этом сообщает журналист Marca Хавьер Бирланга в соцсети Х.

По его информации, «сливочные» винят в произошедшем Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), Ла Лигу, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА).

Руководители мадридского клуба считают, что причиной травм игроков является перегруженный календарь.

Форвард Винисиус получил травму в матче за сборную Бразилии против Колумбии в отборочном этапе чемпионата мира — 2026 и выбыл до февраля. Хавбек Эдуардо Камавинга травмировался на тренировке сборной Франции. По данным СМИ, он пропустит от восьми до 10 недель.

Всего на текущий момент в списке травмированных игроков «Реала» находятся восемь футболистов.

Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 32 очка за 13 матчей. Лидирует «Жирона» с 34 баллами.

Ранее футболист «Барселоны» получил тяжелую травму.

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