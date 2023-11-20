Джокович назвал главные цели на 2024 год

Сербский теннисист Новак Джокович поделился планами на Олимпийские игры — 2024 в Париже. Его слова приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«В 2024 году я планирую выиграть четыре турнира Большого шлема и олимпийское золото. Посмотрим, что будет. У меня всегда самые высокие амбиции и цели», — заявил первая ракетка мира.

19 ноября 36-летний серб в седьмой раз в карьере выиграл Итоговый турнир ATP. В финале он оказался сильнее итальянца Янника Синнера. Встреча прошла на арене «Пала Альпитур» в Турине и завершилась уверенной победой Джоковича в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

Джокович 24 раза выигрывал турниры Большого шлема. Он является десятикратным победителем Australian Open, трехкратным чемпионом Открытого чемпионата Франции, семикратным победителем Уимблдона и четырехкратным чемпионом US Open.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Синнер заявил, что он счастлив после поражения от Джоковича.