На Кубе рассказали, было ли страшно ехать в Россию на товарищеский футбольный матч

Генеральный секретарь Федерации футбола Кубы Мигель Перес заявил, что кубинской национальной команде не было страшно ехать в Россию на товарищеский матч, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы приехали сюда соревноваться и готовить свою команд. Нам не было страшно ехать сюда. Отстранение России — дело ФИФА и УЕФА. Мы приехали сюда играть в футбол», — сказал Перес.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Это будет пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее Валерий Карпин отказался от победы над Кубой любой ценой.