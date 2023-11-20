Теннисист Синнер счастлив после поражения от Джоковича

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями от игры в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в котором он проиграл сербу Новаку Джоковичу, передает ASAP Sports.

«В целом сегодня я увидел, что мне еще нужно совершенствоваться, это точно. Но я счастлив, потому что я поставил себя в психологическое положение, чтобы выйти на корт и стараться изо всех сил», — сказал Синнер.

Встреча прошла на арене «Пала Альпитур» и завершилась уверенной победой первой Джоковича в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. По ходу игры 36-летний серб сделал 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и выиграл 70% мячей с первой подачи. Его оппонент оформил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и выиграл 72% мячей с первой подачи.

За победу на Итоговом турнире 36-летний сербский спортсмен получил $4,1 млн. Общая сумма призовых, которую Джокович заработал по итогам 2023 года, превысила $16 млн.

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