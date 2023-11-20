В Бразилии выразили интерес к проведению матча с Россией

Бывший бразильский защитник московского «Локомотива» Родолфо заявил, что он хотел бы увидеть матч между национальными командами Бразилии и России, передает Metaratings.ru..

«Хотелось бы посмотреть матч сборных России и Бразилии. Для бразильских болельщиков это тоже было бы интересно. Мы уважительно относимся к сборной России. Это великая страна и отличная команда», — сказал Родолфо.

Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе красно-зеленых бразилец стал обладателем Кубка России.

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