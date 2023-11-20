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В Бразилии выразили интерес к проведению матча с Россией

Экс-футболист «Локомотива» Родолфо: хотелось бы увидеть матч Бразилии и России

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Carl Recine/Reuters

Бывший бразильский защитник московского «Локомотива» Родолфо заявил, что он хотел бы увидеть матч между национальными командами Бразилии и России, передает Metaratings.ru..

«Хотелось бы посмотреть матч сборных России и Бразилии. Для бразильских болельщиков это тоже было бы интересно. Мы уважительно относимся к сборной России. Это великая страна и отличная команда», — сказал Родолфо.

Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе красно-зеленых бразилец стал обладателем Кубка России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

20 ноября Россия сыграет в Волгограде с Кубой.

Ранее Валерий Карпин рассказал, что расстраивается из-за петербургского «Зенита».

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