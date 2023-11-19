Лучший бомбардир «Спартака» сделал признание

Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин в интервью Legalbet заявил, что не испытывает психологического давления перед принципиальными матчами.

«Нервничаю ли я перед важными матчами, дерби? Обычный день, обычная игра, нет такого. Понятно, что на столичные дерби много болельщиков приходит, хочется выигрывать. А так, я уже довольно взрослый человек, зачем нервничать?» — заявил Голдобин.

Голдобин перебрался в «Спартак» перед началом нынешнего сезона. Ранее он защищал цвета магнитогорского «Металлурга» и ЦСКА. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форвард играл за «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс».

В нынешнем сезоне КХЛ Голдобин принял участие в 32 матчах, в которых набрал 48 очков (23+25). На данный момент «Спартак» набрал 49 очков и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ.

В следующем матче красно-белые сыграют на выезде против ярославского «Локомотива». Игра пройдет 21 ноября и начнется в 19:30 мск.

Ранее российский лидер «Тампы» Никита Кучеров стал раздражать фанатов в США.