«Заткнул рот каждого»: в США восхитились Овечкиным

Поклонники национальной хоккейной лиги (НХЛ) восхитились игрой российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс», в котором россиянин записал на свой счет заброшенную шайбу. Комментарии фанатов приводит InoProSport.

«Этой шайбой он заткнул рот каждого критика!» — написал @Arxndel.

«Они оставили величайшего бомбардира всех времен в одиночестве... Гении!» — высказался @lBrqndonl.

«Ови и «Кэпс» наконец-то проснулись», — заявил @markalek8.

«Русский медведь вернулся из спячки», — написал @k_nordling09.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 15 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Для Овечкина заброшенная шайба в матче с «Коламбусом» стала 827-й за всю карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по этому показателю, составляет теперь 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

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