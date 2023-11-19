Карпин рассказал, что расстраивается из-за «Зенита»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на предматчевой пресс-конференции перед игрой против Кубы заявил, что расстраивается из-за малого количества играющих в петербургском «Зените» россиян.

«Расстраивает ли меня, что флагман российского футбола дает всего двух игроков? Расстраивает. Что с этим делать? Лучше спросить у флагмана российского футбола. Там играет мало россиян. Видимо, проигрывают конкуренцию. Не ко мне вопрос», — заявил Карпин.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Это будет пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее экс-глава РФС Вячеслав Колосков назвал пропагандистским характер матча России и Кубы.