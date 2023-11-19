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Экс-глава РФС назвал пропагандистским характер матча России и Кубы

Почетный глава РФС Колосков назвал пропагандистским характер матча России и Кубы

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью Metaratings заявил о пропагандистском характере матча России и Кубы, который состоится 20 ноября в Волгограде.

«Спортивного значения матч с Кубой вообще не имеет. Эта игра важна с точки зрения популяризации футбола. Также матч — благодарность Волгограду за его вклад в историю. С этой точки зрения выбор проведения матча в Волгограде – правильный. Поэтому эта игра больше имеет пропагандистский характер, чем спортивный», — заявил Колосков.

Начало встречи Россия — Куба в 19:30 по московскому времени. Это будет пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее в «Спартаке» предложили усилиться Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

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