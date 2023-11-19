В «Спартаке» предложили усилиться Месси и Роналду

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский в «Коммент.Шоу» заявил, что клубу можно усилиться английским полузащитником Джудом Беллингемом.

Отвечая на вопрос о том, кого бы он посоветовал в качестве укрепления состава, Зиньковский заявил, что сильными качествами полузащитника «Реала» является его вездесущность.

«Джуд Беллингем — он везде. Пускай еще Месси и Роналду будут, отличный выбор. Будут вместо меня и Соболева играть», — заявил Зиньковский.

13 ноября Антон был исключен из заявки сборной России на товарищеский матч с Кубой.

«Из-за хронического перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной России и по просьбе медицинского штаба «Спартака», во избежание ухудшения состояния, принято решение направить Литвинова и Зиньковского в расположение клуба для полноценного восстановления и подготовки к матчам за клуб», — заявили в сборной России.

Ранее стало известно, что Валерий Карпин отказался от победы над Кубой любой ценой.