Карпин отказался от победы над Кубой любой ценой

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на предматчевой пресс-конференции перед игрой против Кубы заявил, что не готов рисковать здоровьем игроков ради победы в товарищеском поединке.

«Что значит важен результат? Любой ценой, чтобы все получили травмы, но добились результата? Сразу говорю — нет и не будет. И ни у кого в товарищеских матчах, неофициальных, в которых не идет борьба за очки, такого нет, ни у одного тренера. Это разумно и логично», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Это будет пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что живет скромно.