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Экс-игрок сборной России заявил, что ему неинтересен матч с Кубой

Тренер Колыванов призвал сборную России забить кубинцам как можно больше

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России, главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от товарищеского матча между российской национальной командой и сборной Кубы. В беседе с «Газетой.Ru» он признался, что ему неинтересно это противостояние.

«Кубу вообще никто не знает, даже не знаю, чего ожидать. Голов побольше жду от нашей сборной. Не знаю, какой у наших настрой будет, против таких команд настраиваться очень сложно. Может, будут пробоваться разные варианты, зарисовки, другие схемы — не знаю, что Карпин придумает. Понятно, что Кубу надо обыгрывать и стараться забить как можно больше мячей. Хочется красивой и комбинационной игры с яркими моментами. Но Куба не тот соперник для нас — верите, даже неинтересен этот матч», — констатировал Колыванов.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Это будет пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее экс-тренер сборной России объяснил, чего не хватает команде.

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