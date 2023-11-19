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Экс-тренер сборной России объяснил, чего не хватает команде

Тренер Игнатьев заявил о необходимости костяка игроков в сборной России

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о ротации состава национальной команды в преддверии товарищеского матча россиян против Кубы. Он заявил «Газете.Ru», что тренерский штаб просматривает разных игроков, но у сборной все же должен быть костяк футболистов.

«Наверное, к этому следует по-разному относиться. Есть игроки, которые себя лучше других проявили во внутреннем чемпионате. Как правило, тренер сборной отталкивается от всего того, что он видит в процессе работы в чемпионате России. Какие-то фамилии ему захочется посмотреть. Но, в принципе, на мой взгляд, должен быть костяк команды, вокруг которой выстраивается общее направление. И к этому костяку вызываются и ставятся игроки, которых тренерскому штабу хочется увидеть, которые, по мнению главного тренера или штаба, усилят нашу команду. Или, по крайней мере, дадут основания в будущем рассчитывать на них и иметь их под рукой», — полагает Игнатьев.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Это будет пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее Игнатьев заявил, что в матче с Кубой не должно быть зацикленности на победе.

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